Non solo Kamano o Rigoni: la Sampdoria sogna di chiudere parallelamente un altro colpo, ossia quello che porta il nome di Hatem Ben Arfa. L'esterno francese viene considerato il rinforzo perfetto per la formazione blucerchiata, ma come spesso succede quando si deve trattare con calciatori svincolati, a frenare l'operazione sono i procuratori e gli intermediari interessati a portare a termine la trattativa.



Un calciatore come l'ex Psg ha logicamente parecchi operatori di mercato pronti a spingerlo verso un campionato piuttosto che un altro, ovviamente ingolositi dalle commissioni derivanti dall'importante stipendio di Ben Arfa. Negli ultimi giorni, il Doria ha deciso di stringere per il calciatore, proponendo un contratto della durata di un anno, ma contenente un'opzione per ulteriori due stagioni, a quasi due milioni netti comprensivi di bonus. Si tratta del massimo salariale per i blucerchiati, che stanno operando per convincere l'esterno ad accettare il corteggiamento della Serie A.



Logicamente però le tante ingerenze degli agenti, e il loro gioco al rialzo, stanno innvervosendo Corte Lambruschini che si è data anche un limite temporale: la Samp vuole chiudere almeno un'operazione per l'attacco entro la prossima settimana, anche se lo staff blucerchiato ha deciso di non approfondire trattative in questo week end, in modo tale da garantire alla squadra e al mister la massima concentrazione in vista della Coppa Italia.