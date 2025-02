Sampdoria, situazione infortuni: chi rientra e chi resta fuori

Getty Images

Lasi prepara al rush finale di campionato con la necessità di avere a disposizione tutti i suoi giocatori più importanti. Tuttavia, la situazione infortuni resta delicata e richiede una gestione attenta. Attualmente, diversi blucerchiati sono ai box: il capitano Bartosz Bereszyński, il difensore Simone Romagnoli, il centrale Giorgio Altare, i portieri Samuele Perisan e Simone Ghidotti, il centrocampista Leonardo Benedetti e l'attaccante Gennaro Tutino. Le tempistiche di recupero, però, variano per ciascun giocatore.Romagnoli non è stato inserito nella lista dei 18 over e difficilmente tornerà disponibile prima della fine della stagione, considerando anche le restrizioni per le modifiche alla lista (possibili solo per infortuni superiori ai due mesi). Una buona notizia arriva invece per, che oggi dovrebbe tornare almeno parzialmente in gruppo dopo un lungo stop dovuto all’infortunio subito in nazionale. L’obiettivo del polacco è rientrare nella lista dei convocati per la sfida con il Sassuolo.

Altare, invece, dovrebbe saltare un paio di partite, mentre i portieri Perisan e Ghidotti resteranno ancora fuori per circa un mese. Situazione più complicata per Tutino, vittima di una frattura al malleolo della caviglia durante la gara con il Cesena. L’attaccante è stato sottoposto a un intervento mini-invasivo di osteosintesi a Pisa e i tempi di recupero stimati sono di circa tre mesi, con un possibile rientro previsto perAnche Benedetti è fermo da tempo: la sua ultima presenza risale a prima di Natale. Il centrocampista sta convivendo con un fastidio al ginocchio e, per approfondire la questione, si è recentemente recato a Barcellona per un consulto con il professor Cugat, esperto in questo tipo di problematiche. Non sono emerse particolari complicazioni, ma serviranno ancora un paio di settimane prima del suo ritorno in campo.