Marco Giampaolo ha recentemente chiesto alla dirigenza della Sampdoria un ulteriore attaccante, dal momento che il tecnico blucerchiato considera ormai a tutti gli effetti Caprari un trequartista. L'allenatore doriano ha chiesto esplicitamente un giocatore "bravo a saltare l'uomo", perchè convinto che nella rosa del club genovese ci sia solo Caprari con simili caratteristiche. L'identikit potrebbe corrispondere al profilo di M'Baye Niang del Torino.



Alcune voci circolate ieri hanno parlato di un sondaggio - alcune addirittura di un'offerta - per il calciatore di proprietà del club granata. In effetti, secondo Il Secolo XIX,le sue qualità tecniche coincidono con l'identikit tracciato da Giampaolo. Il problema principale però è il prezzo. Per Niang il Toro vuole almeno 13 milioni, cifra che la Samp attualmente non sembra intenzionata a investire Sull'ex Milan va registrato soprattutto l'interesse di alcune società francesi.



Intanto il Torino ha detto no al Nizza per il prestito di Niang. E sogna di riportare in Italia l'attaccante del Valencia, Zaza, richiesto anche dal Siviglia. Inoltre i granata hanno fatto un sondaggio per Aleesami, terzino norvegese del Palermo. Per il settore giovanile ha acquistato per l’Under 17 dalla Juventus il centrocampista Marco Filippone e il difensore Michele Foschi, entrambi del 2002.



L'Empoli oggi chiuderà Capezzi (Samp), dai blucerchiati può arrivare anche Silvestre, si tratta con Acquah (Torino) per l’ingaggio (affare che agevolerebbe il passaggio di Krunic in granata).

Il Chievo tratta col Benevento per Letizia, si valuta pure Martella (Crotone), per la mediana idea Missiroli (Sassuolo, c’è anche la Spal).