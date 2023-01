Con la situazione Contini in bilico, la Sampdoria è alla ricerca di un secondo portiere da affidare a Dejan Stankovic. Le strade per il Doria sono due: pescare dalla Primavera, o intervenire sul mercato. Un suggerimento sarebbe arrivato direttamente dall'allenatore blucerchiato, che avrebbe fatto alla dirigenza il nome di suo figlio, Filip Stankovic, di proprietà dell'Inter.



Secondo Sky Sport la dirigenza genovese avrebbe chiesto a quella nerazzurra il prestito dell'estremo difensore classe 2002. Il ragazzo attualmente milita in Eredivisie, al Volendam, dove sta giocando titolare. Per il momento, l'Inter non avrebbe aperto alla possibilità, ma la situazione potrebbe cambiare in futuro.