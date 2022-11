L'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Fiorentina:



L'ultimo episodio? Se non lo hanno giudicato da rigore ci sarà un motivo, io non l'ho visto bene ma guardando le immagini la palla è sulla linea. La Fiorentina ha pochi punti, meno di quelli che meriterebbe, è una squadra costruita molto bene anche per l'Europa. Hanno ricambi molto forti. Noi continuiamo a prendere gol subito, è un problema. Potevamo fare un fallo tattico, essere più attenti contro una squadra che ha tecnica ed esperienza. E poi rete su palla inattiva, non ci voleva. C'è da lavorare, ci siamo messi in difficoltà da soli".



FISCHI - "Sono giusti, abbiamo perso in casa. Zero discussioni, anche la pazienza prima o poi può finire. Vediamo cosa succede contro il Lecce, poi dopo le prossime due partite tireremo le somme".



COSA CAMBIARE - "Si lavora sempre di gruppo, abbiamo preparato i calci d'angolo a sfavore proprio in quel modo, poi arrivano gli errori dei singoli. Quando sei sotto e devi fare i cambi ci vuole scelta".