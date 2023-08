In vista della prossima, lunga stagione di Serie B, la Sampdoria ha bisogno di un rinforzo in difesa, e l'identikit del tassello giusto per il reparto conduce ad un giocatore giovane e di prospettiva. I blucerchiati ad esempio avevano seguito nelle scorse settimane Facundo Gonzalez, prima del blitz della Juventus che ha sparigliato le carte in tavola, ma l'interesse doriano per l'uruguaiano non è ancora tramontato. Anzi, l'idea Gonzalez resta d'attualità, attraverso i buoni rapporti con i bianconeri.



Alla Juventus infatti il centrale classe 2003 potrebbe non trovare troppo spazio, e la squadra piemontese avrebbe deciso di prestarlo, per consentirgli di fare esperienza in Italia. La Sampdoria è in corsa per il prestito, ma ci sono altre due società in lizza: una è la Salernitana, che gli consentirebbe la vetrina della Serie A, l'altra è il Pisa in cadetteria. La Juve e Gonzalez ragioneranno sul miglior percorso possibile, nelle scorse ore la Salernitana veniva data ad un passo dal calciatore, ma il Doria resta in corsa e potrebbe tentare a breve il sorpasso.