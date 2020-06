Lucas Verissimo alla Sampdoria? Niente di concreto, almeno stando al presidente del Santos Carlos Perez. Il numero uno del club bianconero ha parlato a Globo Esporte del futuro del difensore, fresco di rinnovo con la squadra brasiliana, escludendo di fatto la Sampdoria dalla lista delle papabili società interessate al calciatore: “Verissimo alla Samp? Non ho mai ricevuto nessuna richiesta dai blucerchiati, e comunque costa 10 milioni di euro” ha detto Perez. “Ce ne devono dare ancora 1,25 per Kaique Rocha…” ha aggiunto poi il patron del Santos.



In Europa si sarebbe scatenata una vera e propria asta per Verissimo, includendo club come Inter, Atalanta e Chelsea, di fatto riducendo sensibilmente le chance della Sampdoria di inserirsi in un’eventuale corsa al giocatore classe 1995.