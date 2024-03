Sampdoria, ti ricordi Colley? 'Seguo la squadra e tifo, tornerei in Italia. Sul caso Acerbi...'

Fino all'anno scorso, lain difesa ha sempre potuto contare sulle prestazioni di Omar. ll difensore centrale, capitano del Gambia, dopo quattro anni e mezzo a Genova si è trasferito in Turchia, ad Istanbule, per giocare nel Besiktas, sembra passarsela bene: "Sono inSiamo quarti ma per la squadra è un momento un po' così, i tifosi giustamente ci vorrebbero più su. Mi trovo bene, ma il calcio è diverso rispetto all'Italia. Meno tattica, si corre tanto".Al Besiktas, Colley si è riscoperto 'bomber': "Sei gol, 5 in campionato, uno in Europa. Fino a dicembre ero il miglior marcatore della squadra ma gioco sempre lì, al centro della difesa. Certo, è strano, alla Samp in tanto tempo ho fatto 3 gol. Ma mi piace segnare così tanto". E dire che l'ultimo gol alla Samp gli è stato annullato, ad Empoli in piena lotta salvezza: "Eh sì,da vero bomber: erano i nostri primi 3 punti ed era il mio compleanno. Quello è il mio gol preferito alla Samp, speravamo potesse essere la svolta".

Colley ha lasciato la Samp a febbraio dell'anno scorso: "Era una situazione molto delicata, Non c'erano soldi per rinforzarci, anzi. Alla Samp nelle prime tre stagioni, con Giampaolo e Ranieri, abbiamo vissuto momenti molto felici. L'ultimo anno e mezzo è stato molto duro.: club prestigioso con tanti tifosi, lo merita".Ora Colley segue un altro gambiano alla Samp: ", ora Ebrima è felice e io sono felice per lui. Nell'ultimo anno e mezzo ha giocato poco, si sta rilanciando. Ha grande talento ma deve lavorare tanto per fare il salto di qualità e Pirlo lo aiuterà. Spero che arrivi in alto. Pirlo mi piace? Molto. Da calciatore era un fenomeno. E da allenatore alla Juve ha fatto bene, il calcio italiano è difficile ma anche con la Samp si è ripreso bene e spero possa restarci a lungo" Colley è rimasto in contatto con alcuni doriani: "A Fabio dicevo sempre che se si convince è un gran giocatore, ora è maturato, un esempio per i giovani. Lui, Murru, Verre stanno lì da tanto e devono trascinare il Doria in A"

Tornare alla Samp? "Qui ho un contratto fino al 2025, sono in un club importante e do il massimo per onorarlo.A gennaio c'è stata un'opportunità di tornare in Italia, non si è concretizzata. Vedremo in futuro, nel calcio non si sa maiSul razzismo e il caso Acerbi: "Qui i tifosi sono molto caldi e a volte si esagera, in Italia in questo senso c'è meno pressione. Ma non ho mai visto episodi di razzismo in Turchia. Sono triste per quel che succede in Italia, è la mia seconda casa. Su Jesus-Acerbi non entro nel merito ma in Italia ci sono tanti stranieri e bisogna cambiare qualcosa. Ila Figc deve intervenire in modo deciso».

Cosa sogna Colley? "Per ora chiudere al meglio la stagione con il Besiktas.: il Gambia è piccolo, è durissima, ma siamo cresciuti molto e ci spero. E spero che la Federazione, per aiutarci, ci trovi un grande ct, al livello dei miei maestri Ranieri e Giampaolo"