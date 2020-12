In concomitanza con la crisi di risultati della Sampdoria e i tanti problemi nel reparto avanzato, tra giocatori infortunati e difficoltà realizzative, a Genova torna a circolare il nome di Fernando Llorente, attaccante spagnolo che a febbraio compirà 36 anni, di proprietà del Napoli ma in uscita dal club azzurro.



Secondo Il Secolo XIX sarebbe il centravanti ex Juve e Siviglia l'ultima idea di Massimo Ferrero, su suggerimento di Claudio Ranieri. Proprio il tecnico blucerchiato aveva chiamato, la scorsa estate, direttamente Llorente per convincerlo ad accettare il corteggiamento Samp. Stando al quotidiano, a gennaio ci sarà una folta concorrenza per Llorente. Lo avrebbero già sondato il Benevento, su diretta ammissione del ds Foggia, mentre in Spagna il suo profilo sarebbe seguito da Atletico Madrid e Bilbao. Ferrero spera di aggirare la concorrenza sfruttando i suoi rapporti con l'agente italiano di Llorente, Busardò, anche se bisognerebbe limare parecchio lo stipendio del giocatore, che percepisce 2,5 milioni più bonus a stagione. La Samp inoltre dovrebbe cedere una delle punte in organico.



Llorente in questa stagione non ha disputato neanche una partita. L'ultima apparizione risale allo scorso 26 gennaio, un minuto contro la Juventus, mentre per tornare all'ultima gara da titolare bisogna tornare indietro ad oltre un anno fa, il 1 dicembre 2019. Complessivamente, nella stagione 2019-2020, Llorente ha totalizzato tre gettoni in campionato da titolare.