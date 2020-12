Il nome di Kenan Karaman non è nuovo ai tifosi della Sampdoria, che già nell'estate 2019 avevano sentito accostare la punta turco-tedesca di proprietà del Fortuna Dusseldorf al club blucerchiato. Alla fine non se ne fece niente, e il centravanti è rimasto in Germania, giocando da titolare le ultime due stagioni di Bundesliga prima e di Serie B tedesca ora.



Ora però la Samp sarebbe tornata ad interessarsi del futuro dell'attaccante classe 1994 in vista del mercato di gennaio, anche per esaudire i desideri di Ranieri. La trattativa però sembra piuttosto complessa, perché secondo il ​Rheinische Post su Karaman oltre alla Samp ci sarebbe pure il Wolverhampton dalla Premier League.