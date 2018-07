Come riporta Sky Sport, arrivano segnali positivi dal Brasile, precisamente dalla Chapecoense per Jandrei. Il portiere classe 1996 è sempre più vicino ad indossare la maglia della Sampdoria. La società brasiliana ha risposto all'offerta del club di Ferrero chiedendo un altro sforzo sul cartellino. Ora dipenderà tutto dalla dirigenza blucerchiata che è impegnata anche sul fronte con la Juventus per Audero, portiere classe 1997.