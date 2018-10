Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta: "Incontreremo un avversario con qualità e forza fisica: è sempre difficile giocare contro le squadre di Gasperini, servirà tanta attenzione e noi ci siamo preparati al meglio. Giocheremo contro una squadra che da anni lotta per l'Europa League e che rispetto tantissimo. Sarà molto difficile. Defrel sta bene, è a disposizione. Anche Saponara ha recuperato ma ancora non si è allenato con noi, perciò rientrerà dopo la sosta. In grossa crescita ci sono anche Murru e Tavares. La difesa? Andersen è molto forte, anche Tonelli ha ottime qualità ma veniva da un periodo di inattività, perciò ha impiegato più tempo per ritrovare uno stato di forma ottimale. Ferrari si allena bene, mentre Colley ha bisogno di un po' di tempo per adattarsi al meglio alle caratteristiche del nostro campionato. Siamo orgogliosi di avere tanti calciatori convocati in nazionale. I ragazzi ne devono essere soddisfatti, ma allo stesso tempo capire che la loro esperienza deve essere messa a disposizione del gruppo".