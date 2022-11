Il 14 dicembre sarà una giornata fondamentale per il futuro della Sampdoria. Il club blucerchiato, con un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali social e attraverso il proprio sito web ha confermato la convocazione del CdA in cui il Trustee Vidal esporrà quanto comunicatogli esplicitamente dalla Banca Lazard, incontrata oggi a Milano per ottenere un aggiornamento sul processo di vendita della società. Queste informazioni, ribadisce la società, sono coperte da vincoli di riservatezza finché non saranno esposte pubblicamente a tutto il cda.



IL COMUNICATO

Il Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria si è riunito oggi a Milano presso Banca Lazard per ottenere un aggiornamento del processo di vendita del club. Erano presenti altresì il Trustee e i responsabili di Banca Lazard.



Il CdA e il Collegio Sindacale sono stati notiziati delle trattative in corso che sono coperte dal massimo riserbo richiesto dagli interlocutori. Le informazioni sul processo di vendita sono coperte da vincoli di riservatezza sino a che non verranno formalizzate anche al CdA.



Lo stesso CdA ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti per il prossimo 14 dicembre.