Sampdoria, un Esposito bis non è impossibile: palla all'Inter e al giocatore

Uno dei giocatori più importanti in questa stagione dellaè stato di sicuro Sebastiano. L'attaccante classe 2002, arrivato in prestito dall', ha vissuto un campionato sulle montagne russe: ha offerto prestazioni di altissimo livello frenate spesso - purtroppo per i blucerchiati - da alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato l'impiego. Quando è stato in campo però la punta nativa di Castellammare ha incantato i tifosi doriani, che gradirebbero molto un suo ritorno per la prossima stagione.Il calciatore è rientrato all'Inter perchédi riscatto per il Doria sarebbe scattato soltanto in caso di promozione in Serie A. Le speranze di un. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica il ragazzo sarebbe rimasto particolarmente legato alla città di Genova, e un suo ritorno a Marassi non sarebbe del tutto da escludere. Merito del rapporto instaurato con la tifoseria e con Pirlo,e di un ambiente che avrebbe tutte le carte in regola per favorire ulteriormente la crescita del talentino.

La palla adesso passerà alle due società, che dovrebbero trovare una quadra forti però anche degli ottimi legami tra Marotta e Manfredi, e all'agente del giocatore. La. Le possibilità di rivederlo al Ferraris quindi esistono ancora, la sensazione è che alla Samp piacerebbe riavere sia lui che un altro grande protagonista della stagione, ossia il portiere Stankovic.