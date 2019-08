Il Verona piazza il colpo Verre dopo un lungo inseguimento. In arrivo dalla Sampdoria, il centrocampista, lo scorso anno al Perugia, attende solo il via libera da Genova per visite e firma (l’affare si dovrebbe concludere in prestito). Cosenza su Cisse. I blucerchiati intanto riscaldano la pista Rigoni (Zenit), affare di nuovo concreto per 11 milioni dopo che i russi hanno trovato il sostituto in Malcolm. In uscita Simic (era alla Spal), piace all’Hnk Rijeka, ed è ufficiale il giovane D’Amico a titolo definitivo dall’Inter. L’Entella ha chiesto l’esterno Rolando alla Samp (c’è anche il Pisa).



Il ds della Spal, Vagnati anche ieri ha tenuto i contatti con la Sampdoria per lo scambio tra Viviani e Capezzi. Con Magnani (obiettivo per la difesa) diretto a Brescia, la Spal ha sondato per Tomovic (Chievo), ma in pole resta Bonifazi del Torino.