Il futuro è sicuramente tutto dalla parte di Giovanni: a 17 anni, quando i suoi coetanei tendenzialmente hanno ancora davanti un paio d'anni prima di affacciarsi al professionismo, il difensore preso in prestito dallaa gennaio, pescandolo dal Padova, ha già disputato parecchie partite di alto livello in Serie B, molte da titolare. Il baby centrale blucerchiato ha evidenziato subito personalità e sicurezza, oltre ad un fisico già 'pronto', e per questo motivo la Samp pare intenzionata a riscattarlo per 1,5 milioni dai veneti.- Leoni è stata un'intuizione del direttore sportivo doriano Andrea Mancini, che lo ha pescato in Lega Pro. Il ragazzo classe 2006 però non era del tutto uno sconosciuto agli addetti ai lavori. Su di lui, racconta Il Secolo XIX, c'erano anche dei top club come ad esempio l'La Samp è stata brava a convincere il giocatore, prospettandogli anche la possibilità di giocare con discreta continuità.

- Adesso il calciatore verrà acquistato a titolo definitivo dalla Sampdoria. Il futuro è ancora da sciogliere. Per lui si sono mosse parecchie società, per prima in ordine cronologico la, poi anche ilcon il ds Vagnati che lo ha seguito dal vivo in alcune occasioni. Ma il destino di Leoni per il momento sembra essere alla Samp: se anche il club genovese decidesse di cederlo ad una delle società di A che lo corteggiano, è probabile che resti in prestito a Genova ancora un anno.