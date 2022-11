Lae lain questi giorni stanno lavorando allo scambio tra Abdelhamid Sabiri e Szymon Zurkowski . Il centrocampista polacco piace ai blucerchiati, che lo vorrebbero in prestito sino al termine della stagione con diritto di riscatto, o obbligo legato alla salvezza, nell'ambito della trattativa per il marocchino con i viola. Ci sono però alcuni problemi.Il primo dipende proprio dalladi Zurkowski, che. Le perplessità del giocatore dipendono da vari fattori, in primis dalla situazione di classifica e ambientale della società blucerchiata, ma anche dalla presenza sul tavolo di varie alternative. Zurkowski ad esempio piace allo, che con la Fiorentina in passato ha già trattato, e pure all'. I toscani lo rivorrebbero, ma i rapporti tra la dirigenza gigliata e quella azzurra non si sono ancora ricomposti, dopo le fratture della scorsa estate. Inoltre, Zurkowski ha ricevuto anche alcuni, e la rosa di pretendenti potrebbe ulteriormente crescere dopo il Mondiale.