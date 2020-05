Con queste parole soltanto qualche mese fa Robertoannunciava una piccola ma importante notizia per la carriera diche da lì a poco avrebbe esordito a soli 16 anni con la maglia del Sassuolo fra i professionisti. Un esordio in Coppa Italia che, sebbene non sia stato positivo per il risultato, ha attirato sul giovane difensore centrale l'attenzione di molti., anche loro calciatori, è cresciuto con la palla fra i piedi. Il più grande, Gabriele del 2001 è di proprietà della Reggiana e fa il trequartista, mentre il più piccolo, Simone è del 2008 e presto si affaccerà nel calcio giovanile che conta.dove ha nel capo del settore giovanile gialloblù di allora, un grande estimatore. Il fallimento del Parma porta Palmieri ae subito Stefano viene chiamato per entrare a far parte del settore giovanile neroverde. Il prestito di due anni fa allaè servito a farlo crescere ma ora, tornato a Sassuolo, è pronto ad esplodere.Difensore centrale dal fisico importante, Piccinini sa adattarsi anche da terzino perché da tempo ormai sta provando ad affinare non solo le innate doti di marcatura e tempismo negli interventi, ma anche la capacità di giocare palla a terra coi piedi e impostare da dietro.JUVE, INTER E NON SOLO - Appassionato di P, come tutti i ragazzi della sua età, ma anche diha un piano ben delineato in testa per il suo futuro. L'esordio e la giovane età(che con il Sassuolo hanno un rapporto privilegiato)Lui per ora pensa solo alla quotidianità che si chiama. Vuole ottenere il prima possibile un contratto da professionista e confermare l'ottima impressione data finora. Il prossimo passo? Il sogno resta l'esordio in Serie A, per far sì che quello di Coppa sia solo l'inizio di una splendida carriera.