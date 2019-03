Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna: "Berardi e Magnanelli stanno bene, giocano tutti e due. La settimana è stata particolare perché Duncan, Demiral, Bourabia e Sensi si sono aggiunti alla fine, va tenuto conto di chi ha viaggiato tanto, Duncan, e di chi ha giocato di più o di meno in Nazionale. Le scelte si fanno per la partita di domani e poi per quella col Chievo".



SUL BOLOGNA - "E' una partita bella da giocare, c'è lo stadio pieno, per tutti il Sassuolo deve perdere perché il Bologna sta andando alla grande, il Sassuolo è fuori dai giochi salvezza...è una di quelle partite che fa perdere il sonno a chi le preparare e a chi le deve giocare. Dobbiamo andare là carichi per portare a casa il risultato, l'atteggiamento non è quello visto contro la Sampdoria. Il Bologna è in salute, ha giocatori di qualità alta, a gennaio si sono rinforzati, il nuovo allenatore ha trasformato la squadra, noi rispettiamo l'avversario ma dobbiamo fare la nostra partita, avere uno stadio contro non ti deve mettere paura ma ti deve dare carica".



SU SENSI - "Vedere Sensi giocare con quella personalità, facendo gol, è motivo di orgoglio per squadra, società, allenatore e staff. Per me ci possono andare anche altri in Nazionale, aumentando il livello delle prestazioni e mettendo in fila qualche risultato".