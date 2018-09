È già vigilia di campionato per il Sassuolo, che domani sera affronterà l'Empoli nell'anticipo della quinta giornata di Serie A. Ecco le parole dell'allenatore neroverde, Roberto De Zerbi, in conferenza stampa: "Come sta Boateng? Qualche acciacco c'è, ma tutti quelli che sono usciti da Torino sono arruolabili, anche Boateng. Giocherà la migliore formazione che è nella mia testa, non tutti sono al 100%, ma le scelte le faccio pensando all'Empoli. Marlon è un calciatore forte e funzionale. La società è stata bravissima per età, per caratteristiche e contro la Juve ha fatto una grande partita come Ferrari, che al di là dell'errore è stato uno dei migliori. Magnani e Lemos hanno fatto bene quando hanno giocato, poi c'è Peluso che rientrerà presto. Mi piace tenere tutti dentro e tutti protagonisti, ma l'allenatore deve fare delle scelte e bisogna anche far giocare insieme, più volte, dei giocatori dello stesso reparto".



SU DI FRANCESCO – "Mi ha dato molto fastidio l'accaduto, è un ragazzo esemplare, metto la mano sul fuoco per Federico e l'ho visto turbato. Mi ha assicurato che gli sono state messe in bocca cose che non ha detto, noi abbiamo cercato di stemperare subito, queste cose devono vedersele i giocatori in campo, non voglio nemmeno puntare il dito su Douglas Costa però da questo, da far passare Di Francesco che è un esempio, come persona, a provocatore o per quello che è stato a aizzare un'altra cosa, allora mi arrabbio pesantemente perché vorrei vedere in quanti non avrebbero reagito. Io ad esempio non sarei stato bravo come lui".



SU BABACAR – "Per me è sempre stato importante, anche in ritiro, quando forse veniva sottovalutato da voi per il campionato che aveva fatto l'anno scorso. Dopo la gara a Torino ho detto che l'avrei potuto mettere prima, ma non l'ho fatto perché giocare con quattro attaccanti a 25 minuti dalla fine contro i contropiedisti della Juve era presuntuoso e pericoloso. Io lo stimo, lui lo sa, indipendentemente dal minutaggio. Babacar e Boateng giocheranno assieme quando riusciremo a creare tutto quello che abbiamo come certezze e come linee di passaggio, quando gioca uno dei due. Se riusciamo a farlo prima è meglio, se arriverà nel tempo bisognerà avere pazienza e domani potrebbe anche giocare qualcuno che nelle ultime non ha giocato e andando avanti spero che giocheranno un po' tutti. Noi abbiamo Boga che è di qualità assoluta e ha giocato poco, Djuricic ha giocato una sola partita, Matri, qualcuno lo dimentica, non ha ancora fatto un minuto, come Brignola che se meriterà giocherà, perché più vedo visi contenti dei miei giocatori più son contento io".