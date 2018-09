Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro la Spal: "Dobbiamo dare continuità a quanto fatto in queste cinque partite, altrimenti non conterebbe nulla. La Spal non è solo la coppia d'attaccanti, è forte anche in difesa. Ha tre calciatori molto abili e bravi nel duello, così come in mezzo al campo: basti pensare che un calciatore come Valdifiori sta trovando poco spazio. Contro l'Atalanta hanno disputato la gara perfetta, quando succede questo è perché tutti i singoli fanno una grande partita".



Sulla formazione: "Domani gioca Magnanelli, è rientrato prima della sfida con la Juve e aveva bisogno di qualche settimana in più di lavoro. Abbiamo due-tre situazioni di giocatori che hanno giocato poco, come Boateng, Duncan e Berardi. Vediamo, Duncan probabilmente non lo recupereremo".