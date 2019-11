Dopo il pareggio contro il Lecce, l'allenatore del Sassuolo De Zerbi ha così parlato in conferenza stampa: "Liverani? ​Io ero esausto, sudo più ora di quando ero calciatore. So cosa vuol dire inculcare il coraggio a una squadra come il Lecce, essendo stato a Benevento: stimo molto Liverani. Vado via contento da Lecce"-



MATCH - ​"È stata una buona partita, abbiamo creato tanto e giocato bene. Abbiamo preso due gol a causa della bravura degli avversari. Posso imputar poco alla mia squadra, Lapadula ha dribblato Romagna e poi ha segnato; Falco l'ha messa all'incrocio. Sono contento della prova di oggi, dispiace andar via dai tre punti. Il valore del Lecce lo conosciamo. ​Il Sassuolo è da tanti anni in A, il Lecce ha fatto un miracolo. I giallorossi hanno una società seria, hanno meritato questo palcoscenico".