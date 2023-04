Al termine della partita Sassuolo-Torino, valida per la 28^ giornata di Serie A, il tecnico neroverde Alessio Dionisi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il pareggio: "Faccio i complimenti ai ragazzi perché il peccato è aver preso gol nel nostro momento migliore, non c'era proprio la sensazione di subire. La partita è stata equilibrata e il pareggio giusto, abbiamo avuto occasioni noi e loro. Nelle scorse partite contro il Torino non eravamo mai stati così bravi, oggi non era facile perché qualcuno non era riuscito ad allenarsi con continuità. Dovevamo essere più coraggiosi, c'è rammarico, ma sono molto soddisfatto. Abbiamo una bella ossatura e tanti giocatori che possono dare un grande futuro a questa squadra". Inoltre, ha parlato del perché tanti giovani italiani stanno facendo bene: "Serve coraggio da parte delle società e un equilibrio che deve essere interno. Momenti difficili ci sono in ogni squadra, se si riesce a gestire questi momenti, per un allenatore diventa tutto difficile. Io arrivo dalla serie B, ci sono davvero tanti allenatori bravi. I tecnici possono mettere idee ed impostazioni, ma per me sono determinanti i giocatori con le loro qualità." Per concludere, ha parlato delle parole di Pinamonti in merito alla mancata convocazione in nazionale: "Sono un po' state strumentalizzate le parole di Andrea. Oggi ha fatto gol, in questo momento non credo che meritasse la convocazione, se riesce a tirare fuori le sue qualità può ambire a diventare un giocatore della nazionale. Anche lui deve pretendere più da se stesso."