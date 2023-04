Sassuolo-Torino 1-1







Consigli 6: Radonjic lo spaventa con una traversa, Sanabria lo trafigge di testa. Senza colpe.



Toljan 5,5: dalla sua parte arrivano i problemi maggiori, non sempre riesce a risolverli.



Tressoldi 5: non appena Ferrari lo lascia solo, si prende l’infilata (con traversa) di Radonjic. Nella ripresa non marca Sanabria, che la gira in rete di testa.



Ferrari 6,5: senza paura nei contrasti aerei con Singo, a volte Sanabria colpisce, ma tutto sommato la sua parte di muro tiene.



Rogerio 5,5: poco preciso in costruzione, non aggiunge granché alla fase offensiva. Singo e Vlasic, sottotono, non lo impensieriscono più di tanto, Lazaro invece gli mette in faccia il cross per Sanabria.



Frattesi 6: si annulla con Linetty nel primo tempo, cresce nella ripresa quando aumentano gli spazi.



(88’ Thorstvedt sv)



Lopez 6: nella ripresa funziona meglio, anche in fase difensiva.



Henrique 5,5: stavolta è più lezioso che pulito nel palleggio, si mangia un gol nel primo tempo.



(73’ Harroui 6: entra ad aiutare in mediana)



Berardi 6,5: segna Pinamonti ma la giocata del vantaggio è la sua. Trascinatore fino ai crampi.



(77’ Bajrami 6,5: ingresso positivo, prova il tiro dalla distanza, mette il cross per il brivido finale… meriterebbe più spazio)



Pinamonti 6,5: Schuurs non gliela fa mai vedere, così da bravo bomber la butta dentro in tap-in quando lo “marca” Singo.



(73’ Defrel 5,5: se non è zuppa è pan bagnato. Schuurs lo controlla senza drammi)



Laurienté 6: rimbalza su Gravillon il novantanove per cento delle volte. Poi gli sfugge e segna, ma tutto in fuorigioco. Cresce appena nel finale.







All. Dionisi 6,5: primo tempo male, eppure la squadra va in vantaggio. Nella ripresa il Sassuolo diventa più pericoloso a campo aperto, ma prende il gol del pareggio. Strana la vita.