Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Fiorentina:



"Abbiamo fatto un'ottima prestazione, se guardiamo al risultato non possiamo essere soddisfatti. Senza quell'episodio, discutibile, la Fiorentina non la vince. Peccato perché lascia l'amaro in bocca non aver ottenuto nulla facendo una prestazione del genere. nell'episodio è fuorigioco, andrebbe notato. Poi l'arbitro ha visto il fallo di mano, perché lo mandano al VAR? Sono rammaricato per i ragazzi perché dopo questa prestazione ci girano le scatole".



CLASSIFICA - "Ovvio che ad oggi non avrei firmato per avere 16 punti e meriteremo di più. Oggi abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina, abbiamo messo coraggio e personalità. Peccato non aver finalizzato".



PINAMONTI - "Non so come sta, io lo vedevo stanco e credo sia un affaticamento"



BERARDI - "Lui è il top player di questa squadra, può crescere ancora. Se è in campo lui i problemi li risolve"



CAMPIONATO - "Ragioniamo partita per partita. Dobbiamo migliorare la nostra media, ma non c'è altra medicina. Non si può essere contenti, ma in questi momenti si vede chi ha gli attributi e chi no".