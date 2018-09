Brutta notizia per l'Empoli e per Aurelio Andreazzoli. Durante la sfida col Sassuolo, infatti, Miha Zajc è stato espulso per doppia ammonizione, col secondo giallo arrivato per simulazione. Zajc sarà così squalificato per la prossima giornata e salterà l'infrasettimanale contro il Milan di giovedì.