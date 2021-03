Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla della clamorosa sconfitta subita in rimonta dalla sua squadra nel recupero di Serie A disputato oggi contro il Torino, per 3-2, dopo un vantaggio di due gol: "Con una squadra giovane non sempre si capiscono le cose al volo. Dovevamo chiuderla e invece l’abbiamo riaperta e poi persa per colpa nostra, meritatamente”.



De Zerbi prosegue, con amarezza e rabbia: "Siamo una squadra giovane, i giovani sbagliano più di altri nonostante gli venga ricordata più volte l’importanza della gara. Staranno in panchina o in tribuna, e capiranno da fuori. Io non sono per far crescere tutti, ma per mettere il calcio al primo posto, e tutti lo devono fare. Se non lo fanno, anch'io devo portare i risultati e prima del gioco e di tutto il resto c'è l’anima per fare questo sport. Siamo fortunati a farlo e non c'è niente di scontato. Sono molto arrabbiato".