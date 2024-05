Sassuolo in Serie B se... Tutte le combinazioni

SEGUI LA LOTTA SALVEZZA

Sassuolo-Cagliari (domenica 19 maggio ore 12.30)

Lazio-Sassuolo (data e orario da stabilire)

Perde contro il Cagliari e accumula uno svantaggio di almeno 4 punti dalla quartultima

Pareggia contro il Cagliari e accumula uno svantaggio di almeno 4 punti dalla quartultima

Manca ancora la matematica, perché a due giornate dalla fine gli uomini di Davide Ballardini hanno tre punti di svantaggio dal quartultimo posto, occupato in coabitazione da Empoli e Frosinone, ma l’aritmetica rischia di arrivare presto, già a partire dalla prossima stagione.Queste sono le due partite che il Sassuolo deve ancora disputare, relative rispettivamente alla trentasettesima e trentottesima giornata di Serie A:perdendo o pareggiando contro il Cagliari: dipenderà dai risultati dell'Udinese (che sfiderà il Lecce e poi l'Empoli in uno scontro diretto), dello stesso Empoli e del Frosinone (che giocherà a Monza). I sardi invece, non perdendo al Mapei Stadium, non potrebbero più essere raggiunti dagli emiliani.

Va ricordato che, in caso di arrivo a pari punti al terzultimo posto, come nello scorso campionato si disputerà uno spareggio salvezza: la differenza è che non sarà più in gara secca, bensì suddiviso tra andata e ritorno.