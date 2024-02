Sassuolo, la decisione di Gattuso e Grosso: tutte le alternative

Crisi nera per il Sassuolo che, dopo la sconfitta per 6-1 contro il Napoli, al netto della recente nomina dell'ex tecnico della Primavera neroverde come successore di Dionisi, sta riflettendo in queste ore sul futuro di Emiliano Bigica. Il club neroverde sta valutando se proseguire con l’attuale allenatore, infatti, oppure cambiare e dare un'ulteriore scossa, in vista di uno scontro decisivo importante, come quello contro il Verona. Nel corso delle ultime ore, la società sta intensificando i contatti con alcuni profili che hanno già fornito le loro risposte.



GATTUSO E GROSSO – La prima pista potava a Gennaro Gattuso, recentemente esonerato dal Marsiglia. Dopo i nuovi contatti avvenuti nelle ultime ore, l’ex tecnico del Milan sembra essere più orientato a rifiutare la destinazione. Gattuso, infatti, non è convinto delle potenzialità della squadra. Stesso discorso per Fabio Grosso, i cui contatti stanno portando verso la fumata nera: l’ex campione del Mondo 2006 preferirebbe non entrare in corsa, ricominciando ad allenare a partire dalla prossima stagione.



LE ALTERNATIVE – La prima alternativa porta a Ballardini: da sciogliere, tuttavia, il nodo riguardante il contratto con la Cremonese. Infatti, Ballardini è ancora legato a 18 mesi di accordo con la società lombarda. Contatti continui, ma la possibilità che Bigica rimanga anche per la prossima sfida stanno aumentando.