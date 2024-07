Sassuolo, la Premier League chiama Pinamonti: due club interessati, ecco quanto costa

Getty Images

Una stagione disastrosa. Il Sassuolo, 11 anni dopo la storica prima promozione nel massimo campionato italiano, è retrocesso in Serie B. Un lento declino, quello vissuto dalla formazione neroverde, costretta a ripartire dal campionato cadetto e rifondare dalle basi la propria rosa con l’obiettivo di tornare immediatamente in massima serie.Tra questi, ad avere i riflettori puntati su di sé, oltre a Domenico Berardi, è sicuramente. Il centravanti ex Inter può generare un’importante introito per le casse della società neroverde.

Il miglior centravanti italiano - insieme a Scamacca - in termini realizzativi, su cui pesa un contratto sino al 2027 con ingaggio pari a 2,4 milioni di euro netti a stagione, è valutato dal Sassuolo circa 10 milioni di euro. Nel corso delle ultime settimane, ci sono stati alcuni interessamenti – che non si sono tradotti in vere e proprie trattative concrete – da parte di Fiorentina e Torino, alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo che conosca il torneo italiano e che possa garantire un contributo realizzativo importante. Nel corso delle ultime ore, tuttavia, come riporta Mirror,In giornata, ci sono già stati i primi contatti per capire la fattibilità della trattativa. Seguiranno aggiornamenti per una possibile futura avventura in Inghilterra per l’attaccante cresciuto nelle giovanili dell’Inter.

Nella scorsa stagione, Pinamonti ha disputato 40 presenze complessive (tra campionato e Coppa Italia), realizzando 12 reti e 2 assist.