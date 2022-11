Aebischer, Arnautovic e Ferguson lo battono anche se le colpe sui gol non sono troppo evidenti.gioca una gara non all’altezza della situazione, soffre le incursioni dell’avversario sulla sua fascia.(dal 21’ stci prova maggiormente).l’attacco rossoblù gli dà del filo da torcere e lui nel primo tempo resiste, poi crolla totalmente.si limita al compitino ma poi nel secondo tempo i cali di concentrazioni sono molto evidenti.(dal 9’ stmossa giusta per cercare di accorciare le distanze ma che non paga).leggermente meglio del compagno sull’altra fascia, corre tanto ma conclude comunque poco.il centrocampo non regge l’urto dei rossoblù, insieme ai compagni costruisce poco e male.(37’ st).qualche incertezza di troppo, serve più grinta per riuscire a fare la differenza.non brilla e anzi delude in parte le aspettative, da uno come lui in partite come queste ci si aspetta qualcosa in più.(dal 1’ stnon mette nulla di più in campo).nel primo tempo si vede veramente poco, peccato perché si rivela un’arma in meno invece che un’arma in più.(dal 9’ stleggermente meglio ma non fa la differenza).non riesce ad arrivare al gol ma comunque è l'unico che un po' si fa vedere.si impegna, non riesce a segnare ma l’atteggiamento inizialmente è quello giusto. Poi nel secondo tempo molla come tanti altri.il Sassuolo si rende poco incisivo e non riesce a recuperare lo svantaggio perdendo una gara importante contro una diretta concorrente.