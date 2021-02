Una delle due gare delle 15 in questo sabato di Serie A è quella tra il Sassuolo di Roberto De Zerbi e lo Spezia di Vincenzo Italiano. Ecco le scelte definitive dei due allenatori.



Sassuolo-Spezia, le formazioni ufficiali:



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Caputo​. A disp.: Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Peluso, Raspadori, Chiriches, Toljan, Berardi, Haraslin, Oddei, Kyriakopoulos, Defrel. All.: De Zerbi.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Bastoni; Sena, Ricci, Maggiore; Verde, Agudelo, Gyasi. All.: Italiano.