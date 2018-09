. Sono, questeal termine di uno Spal-Sassuolo (0-2) che lancia i neroverdi al terzo posto, a tre giorni dalla sfida col Milan,. E'Si fa un gran parlare, giustamente, del. Non si è ancora sottolineata abbastanza l'energia di questa squadra, il 'negativo' della volontà di dominio che si palesa principalmente nel palleggio.Un criterio semplice per vederla, per misurarla al di là delle apparenze, è; è la squadra che picchia di più in Serie A., 10 in più dell'Inter muscolare e ben 29 in più della solidissima Juve,, bello da vedere ma paradossalmente leggerino nei contrasti, al limite dell' 'effemminatezza' ()., la squadra più fallosa contro la più.. educata.. Un argomento che accende, che già si erano attaccati fra loro nei playoff di Lega Pro qualche anno fa, l'uno alla guida del Foggia, l'altro del Pisa., leader tecnico e carismatico, il quale insieme a Duncan ha commesso nel gruppo il maggior numero di falli (14). Dare il buon esempio, ecco cosa sta facendo il Boa: sta trasmettendo elettricità. Persino ieri sera, escluso dalla partita per turnover, in panchina non si teneva. Un'inquadratura lo ha beccato mentre si infuriava col guardalinee o forse il quarto uomo. Quello è fuoco. Lo stesso che alimenta e scatena De Zerbi a bordo campo. E il fuoco si trasmette, di sguardo in sguardo, di fallo in fallo.(tre ammonizioni), contro gli 11 della squadra di Spalletti., anzi: hanno 'picchiato' la Juve a casa sua (13 falli, uno in più dei bianconeri, con Boateng massimo interprete, a 4: ricorderete forse le scintille con Bonucci e Matuidi..). Il ghanese per tre partite di fila (Genoa, Juve, Empoli) è stato in cima alla lista dei cattivi, del Sassuolo e della squadra avversaria di turno. In generale, da questo punto di vista, i neroverdi sono stati superati soltanto due volte in sei partita: in casa contro il Genoa (12 vs 20) e proprio a Ferrara (16-12), in quest'ultimo caso quando appunto il Boa era incatenato in panchina. Tuttavia, il Sassuolo anche quando cede lo scettro delle pedate mantiene comunque alta la soglia dei falli commessi: non è mai sceso sotto i 12.Sono gli attaccanti (anche Berardi non scherza) e i centrocampisti i giocatori più fallosi di questo Sassuolo.e ridondante.. Il Sassuolo entra. Il Sassuolo spacca. Il Sassuolo fa male con la palla, e anche senza. Andate a controllare gli stinchi degli avversari che incontra.Classifica falli commessi:1) Sassuolo 892) Sampdoria 883) Cagliari 864) Fiorentina 825) Spal, Torino 816) Inter, Empoli 797) Atalanta, Parma 778) Bologna 769) Napoli, Chievo 7510) Lazio, Frosinone 6911) Udinese 6712) Roma, Genoa 6513) Juve 6014) Milan 46