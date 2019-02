Dejan Savicevic, indimenticato ex rossonero e attuale presidente della Federcalcio monetenegrina, ha parlato a Sky:



Sul Milan: “Sta andando bene, è quarto e spero che possa mantenere questa posizione per rivederlo in Champions League il prossimo anno“.



Su Piatek: “Ha dimostrato fin da subito di saper segnare, lo ha fatto al Genoa e ora al Milan. Gli auguro di fare bene, come ha detto Leonardo deve guadagnarsi la maglia numero 9“.