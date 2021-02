La Juventus fino all'ultimo ci ha provato per Gianluca Scamacca. Ma la società bianconera non voleva chiudere la trattativa con il Sassuolo a titolo definitivo, bensì in prestito con diritto di riscatto. Il club neroverde invece era fermo sulla richiesta di un obbligo di riscatto o una cessione definitiva. Per questo alla fine Scamacca è rimasto al Genoa.