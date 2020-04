La passione per il pallone che rotola è qualcosa che ogni sportivo ha dentro di sé. ExeFeed, società specializzata nel calcolo di quote e applicazioni per scommesse sportive, ha annunciato il lancio di ''Simulated Reality Football, prodotto di calcio virtuale. Quest'ultimo, pur risultando di nicchia nel nostro Paese rispetto al betting sul calcio reale, ha riscosso un buon gradimento di pubblico. L’applicazione non solo rifletterà forma e stile di gioco delle squadre reali ma il calendario seguirà fedelmente quello originale. ExeFeed offrirà, tra l'altro, quote pre-partita e BetBuilder dal vivo. Marco Josipovic, Senior Partner e Product Manager di ExeFeed, in una intervista esclusiva al sito specializzato Gambling Insider ha sottolineato come le virtual siano «quanto di più vicino agli eventi sportivi tradizionali».