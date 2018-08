Mario Sconcerti, firma del giornalismo sportivo per il Corriere della Sera, ha detto la sua sul mercato dell’Inter: "Sogno Modric e Vidal saltato? Vidal è un giocatore particolare che è già stato in Italia e quando uno ritorna vuol dire che è di seconda mano. Vidal non si può paragonare a Modric, che non lo riesco a immaginare all'Inter. Il croato non ha prezzo, non è concepibile un suo spostamento di mercato anche perché il Real ha già perso Ronaldo".