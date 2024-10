Scuffet: "In panchina dopo il no all'Atletico Madrid, dura rialzarsi"

Getty Images

ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Mi sento maturo. L'esperienza aiuta a gestire le situazioni: se prendi ogni cosa nel modo giusto, la affronti molto meglio. Mi piace analizzarmi, ma sono critico al punto giusto: esserlo troppo può diventare un freno. Ci vuole equilibrio".- "La competizione con? Siamo molto amici, ma il livello era davvero alto e la competizione c'è sempre stata: la scelta che fece Vicario di andare a giocare in Serie D perché aveva davanti Meret e Perisan, è stato un esempio di coraggio".

- "La maturità andò bene, presi 72/100: nonostante tante cose dette e scritte, ci tengo a dire che la scuola l'ho finita perché era giusto. Ma non ha mai influito nelle scelte della carriera.Non tutti gli allenatori hanno la voglia di immedesimarsi in un mondo a parte. Nicola ad esempio ha grande curiosità, si avvicina per vederci lavorare in allenamento, fa domande. E questo fa bene al nostro ruolo".

. Ma in quel momento lì non si poteva sapere. Non posso dire che un ragazzo di 17-18 anni viva queste cose a cuor leggero. Non tutti avrebbero fatto le scelte che ho fatto, ma sono orgoglioso del percorso che mi ha portato qui e spero di migliorarlo ancora. Nella vita se uno fa le cose seriamente prima o poi arriva a raccogliere i risultati. Però c'è una condizione: non bisogna mollare mai, non bisogna tirarsi indietro neanche un giorno, perché una parata, un allenamento, una partita possono cambiarti la carriera".

- "Ci sono stati dei momenti in cui speravo di trovare più continuità e di avere occasioni che non sono arrivate. Dentro di me c'è sempre stata voglia di lavorare per ottenere qualcosa in più e. Ma quell'esperienza mi ha dato tanto. Ho ricominciato un po' da zero e per ritrovare continuità e fiducia.