onostante la Fiorentina avesse sempre dato sostegno al progetto delle “Squadre B”, il club viola non ha presentato l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Ciò che viene fatto notare è che l’innovazione è stata avviata in maniera frettolosa. I problemi logistici sono molti. Sul piano delle strutture, ad esempio, visto che non sarebbe così semplice individuare un luogo adeguato per allenamenti o partite, ma c’è anche un risvolto regolamentare. Infatti esiste l’ipotesi della retrocessione e in quel caso la Squadra B dovrebbe rimanere ferma un anno, dal momento che la Serie D non è campionato professionistico. Alla luce di un investimento da 6-8 milioni di euro, congelare il lavoro sembra paradossale. Sono tante le società non aver presentato la Squadra B nonostante avessero tutte le carte in regola per farlo, dal Milan all’Atalanta, passando per Roma, Inter e Torino. L’unica squadra ad aver accettato e presentato la propria iscrizione? La Juventus. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.