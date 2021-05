Arrivato tra lo scetticismo dei più e con un obiettivo da raggiungere tutt’altro che scontato, Leonardo Semplici, pur non avendo un nome altisonante, ha preso per mano il Cagliari e giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, ha ricostruito da zero la mentalità di questa squadra.



LA SITUAZIONE EREDITATA E LA CAVALCATA SALVEZZA - L’allenatore toscano, esonerato nel febbraio del 2020 dalla Spal, ha debuttato con una vittoria sulla panchina cagliaritana nella sfida contro il Crotone. I sardi arrivavano da 16 sconfitte consecutive sotto la guida di Eusebio Di Francesco, in un campionato, nel quale considerato lo spessore del mister e della squadra nessuno avrebbe mai pensato di dover cambiare obiettivo. Nel giro di poco tempo però Semplici è riuscito a dare una nuova identità al Cagliari, quando ormai scongiurare la retrocessione di un gruppo povero a livello psicologico, abbattuto e impaurito, sembrava un’impresa titanica. A Semplici sono sempre piaciute le sfide, non si è mai dato per vinto, ha dato un gioco al Cagliari e la cavalcata finale che ha condotto i sardi alla permanenza in Serie A è splendida, 4 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 7 giornate.



IL FUTURO DEL MISTER - In seguito alla salvezza raggiunta, ora il Cagliari di Giulini vorrebbe puntare su di lui, su Leonardo Semplici, per il futuro. Adesso l’ultima parola spetta al tecnico. “E’ stata un’esperienza indimenticabile - ha detto il mister toscano - guidare una squadra che rappresenta un’intera regione”. Deciderà di credere nel progetto di rilancio rossoblù?