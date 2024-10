Serbia, i convocati per la Nations League contro Svizzera e Danimarca. 5 italiani, torna Vlahovic

L'attaccante della Juventus dopo aver saltato le ultime due convocazioni torna a tutti gli effetti nel giro della nazionale allenata dal commissario tecnico Dragan Stojković in vista della doppia sfida che vedrà laimpegnata in Nations League contro Svizzera e Danimarca.Oltre alla punta bianconera ci sono il difensore del Milan, Strahinja, i centrocampisti di Atalanta e Torino Lazare Ivane l'attaccante del Milan, Luka. Oltre a Vlahovic tornano anche Gudelj e Mladenovic, mentre è arrivata la prima chiamata per l'attaccante 17enne Mihajlo Cvetkovic.

: Predrag RAJKOVIĆ (Al Ittihad), Đorđe PETROVIĆ (Strasburgo), Veljko ILIĆ (TSC), Aleksandar JOVANOVIĆ (Partizan).: Nikola MILENKOVIĆ (Nottingham Forest), Strahinja PAVLOVIĆ (Milan), Srđan BABIĆ (Spartak Mosca), Jan Karlo SIMIĆ (Anderlecht), Strahinja ERAKOVIĆ (Zenit), Miloš VELJKOVIĆ (Werder), Nemanja STOJIĆ (Maccabi TA), Aleksa TERZIĆ (RB Salisburgo).: Kosta NEDELJKOVIĆ (Aston Villa), Ivan ILIĆ (Torino), Marko GRUJIĆ (Porto), Nemanja MAKSIMOVIĆ (Panathinaikos), Saša ZDJELAR (CSKA Mosca), Lazar SANARDŽIĆ (Atalanta), Andrija ŽIVKOVIĆ (PAOK), Veljko BIRMANČEVIĆ (Sparta Praga), Andrija MAKSIMOVIĆ (Stella Rossa), Filip MLADENOVIĆ (Panathianikos), Nemanja GUDELJ (Siviglia), Mirko TOPIĆ (Famalicao)

