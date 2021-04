Cinque giornate per restare in Serie A. La lotta salvezza, quest’anno, è più intensa che mai: a Crotone e Parma manca solo la certezza matematica, mentre altre sei squadre sgomitano in appena cinque punti. Chi rischia tantissimo, si legge in una nota, è il Benevento di Pippo Inzaghi entrato in un loop negativo nelle ultime 17 giornate, dove ha vinto in una sola occasione, a Torino contro la Juventus. La retrocessione dei sanniti, adesso terzultimi, è in quota a 2,10. Dovrà provare a cambiare marcia anche lo Spezia, il cui ritorno in Serie B si gioca a 3,50, che tanto aveva impressionato nella prima parte di stagione. I liguri al momento sono a quota 33, a +2 sulla zona retrocessione, con un calendario che presenta tre gare in casa e due in trasferta: la permanenza passerà dunque dal Picco. Compie un grande balzo in avanti il Cagliari di Semplici, alla terza vittoria consecutiva. Il trionfo sulla Roma permette l’aggancio a Benevento e Torino, che però ha due partite in meno, a 31 punti: un exploit che non è passato inosservato agli esperti di Sisal Matchpoint tanto che la retrocessione dei rossoblù ora è a 4 volte la posta. Chi non è ancora fuori pericolo, nonostante gli otto punti nelle ultime quattro uscite, è il Torino: i granata, impegnati stasera con il Napoli, dovranno continuare il trend positivo e per ora sembrano fuori dall’incubo, visto che la quota per la Serie B è a 6,00. Con un piede e mezzo in Serie A sia la Fiorentina, la cui retrocessione vale 12, che il Genoa, dato a 16. Entrambe però non dovranno abbassare la guardia fino alla fine della stagione.