Chi sono i calciatori più bravi nel gioco aereo in Serie A? La Gazzetta dello Sport risponde a questa curiosità e stila il podio. Tra i topo club, solo il Milan può vantare un calciatore presente nei primi tre posti di questa speciale classifica.“Là dove osano le aquile, sguazza, nonostante abbia giocato appena il 30% delle gare dal 1’ e sia stato in campo solamente il 34% dei minuti. Djuric sul suo fisico statuario e la capacità di leggere rinvii e cross ci ha costruito una carriera, ma anche salendo di livello la fisicità dà una grossa mano. Non a caso,(anche in difesa, sui corner), a dispetto dei 36 anni d’età. E non lo fa solo nella nostra Serie A, dato che è anche al quarto posto per duelli aerei vinti nell’attuale Champions League, dominata dal gigante (198 cm) della Dinamo Zagabria, Dino Peric.dello Spezia, ora fermo ai box per infortunio.nonostante il ruolo confinato ai lati del campo.