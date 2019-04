Oggi, in Lega, si è tenuta la riunione tra arbitri, allenatori e capitani, nella quale si è provata a fare chiarezza sulle diverse interpretazioni, tornando anche sull'ultima giornata di campionato, che ha fatto tanto discutere, soprattutto dopo Juve-Milan.



MENO ERRORI - Nel corso dell'assemblea, tra le altre cose, sono stati resi noti i numeri del Var nelle prime 30 giornate della stagione 2018/19, esclusa, però, l'ultima. E gli errori commessi sono stati 18, in calo rispetto alla scorsa stagione (0,91% rispetto all'1,02%): 8 rigori, 1 decisione senza rispettare il protocollo, 5 falli di mano, 1 fuorigioco.



TUTTI I NUMERI - Questi sono i numeri di questa stagione: 313 partite in stagione (299 in campionato, 14 in Coppa Italia), 1984 episodi controllati, 121 interventi al Var, 92 On Field Review, 60 correzioni, 32 conferme, 29 annullamenti, 121 interventi complessivi del Var, 89 interventi per correggere una decisione, 98 correzioni col Var, 18 gli errori. ​