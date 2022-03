Fuori dalla Champions ma a testa alta anche per aver violato l’Anfield il campo del Liverpool. Un solo gol non è bastato all’Inter per ribaltare il risultato dell’andata a San Siro per i due gol subiti nell’ultimo quarto d’ora della gara. Una delusione da digerire quanto prima per la formazione campione d’Italia costretta ora a riversare le proprie aspettative sul campionato e difendere uno scudetto per il quale è in lotta con Milan e Napoli. Dopo la cinquina rifilata alla Salernitana di fronte ai propri tifosi nell’ultima uscita di campionato questa volta in trasferta dovrà vedersela con il Torino che torna a giocare tra le mura amiche dopo aver strappato fuori casa al Bologna un prezioso punto in proiezione salvezza. L’Inter attualmente è seconda con cinquantotto punti dietro il Milan a due punti ma con una partita da recuperare contro il Bologna. I granata, invece, hanno al proprio attivo trentaquattro punti e una gara da recuperare con l’Atalanta con un, per ora, rassicurante vantaggio dalla terzultima posizione. Ma è una squadra che non sa più vincere con gli ultimi tre punti conquistati il 15 gennaio scorso a Genova contro la Sampdoria, tanti quanti conquistati nelle sei gare successive: con tre pareggi e altrettante sconfitte. Bilancio particolarmente favorevole ai nerazzurri che sinora hanno al proprio attivo negli scontri diretti ben settanta vittorie contro le trentasei dei granata che hanno collezionato anche quarantanove pareggi. Di misura il risultato della gara di andata grazie ad un gol di Denzel Dumfries alla mezz’ora. Il fischio d’avvio è previsto per domenica sera alle 20:45 ed è una gara valida per la ventinovesima giornata. Belotti ancora una volta, recuperato l’infortunio, sarà il riferimento in attacco della squadra affiancato da Pobega e Brekalo sulla tre quarti. Sul fronte opposto difesa a tre con Bremer centrale e Djidji a destra e Ricardo Rodriguez a sinistra con Berisha in porta preferito a Milinkovic-Savic. A completare l’undici in campo Singo e Vojvoda gli esterni del centrocampo con Mandragora e Ricci al centro.Poche novità in casa interista proposte da Inzaghi dopo la gara di Champions. In difesa possibile tandem tra De Vrij e D’Ambrosio con Skriniar ad agire sul versante destro e Bastoni su quello opposto. Barella, assente con i Reds per squalifica, tornerà a far coppia con Darmian, preferito a Dumfries, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. In attacco spazio ancora una volta alla coppia Lautaro Martinez – Edin Dzeko con Sanchez che torna in panchina dopo l’impegno in Coppa. Con un Toro che non sta attraversando un gran periodo dopo i brillanti risultati del girone di andata i pronostici di BetFlag sono a favore dell’Inter ma 2 non popolare a 1,72, comunque distante dall’1 granata a 4,60 e con l’X che viene offerto dalla bandiera delle scommesse a 3,80.