Undici punti di vantaggio sul Milan e l'undicesima vittoria di fila in campionato nel mirino. L'Inter di Conte si sta avvicinando alla meta e la sfida tra Inter e Cagliari di domenica sembra essere destinata a confermare la forza dei nerazzurri. Sulla lavagna scommesse, si legge in una nota, Lukaku e compagni sono favoriti contro i sardi a 1,28 e le due alternative sono proposte a quote altissime: la «X» vale 5,70, mentre il «2» si gioca a 9,75. Le inseguitrici non possono che vincere e sperare in un passo falso della capolista. In Parma - Milan i rossoneri (solo una vittoria nelle ultime cinque giornate tra campionato e coppe) cercano riscatto e sulla lavagna scommesse di Betaland e sono favoriti ma a quota 1,72. Situazione migliore per la Juventus che dopo aver battuto il Napoli nel midweek ha nel mirino proprio il Milan e il secondo posto. I bianconeri si giocano vincenti a 1,29 in casa contro il Genoa. Turno un po' più complicato per le altre squadre in zona Champions: la Lazio cerca il «2» a Verona bancato a 2,09. Impegni in trasferta anche per il Napoli («2» a 1,74 contro la Sampdoria) e Atalanta («2» a 1,60 contro la Fiorentina). In Roma - Bologna c'è da considerare che i giallorossi pagheranno il doppio impegno di Europa League contro l'Ajax. Il segno «1» per la Roma val