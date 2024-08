Serie A, quando escono anticipi e posticipi delle prossime giornate

Getty Images

: Inter e Juve sembrano le squadre più attrezzate ma dietro di loro arrivano Napoli, Milan e tutte le altre. Dopo la partenza lanciata, arriva ora lache fermerà il torneo per una settimana dopo la terza giornata. Quando si riprenderà toccherà anche alleinsomma la stagione entra nel vivo. Si conoscono già le date e le avversarie degli appuntamenti europei, a differenza di quanto succede per il, i cui orari sono stati resi noti solo fino alla terza giornata.

Con la pubblicazione,, da parte dell’Uefa dei calendari ufficiali di Champions League, Europa League e Conference League, laavrà il via libera per studiare gli incastri giusti. Per conoscere tutti gli anticipi e posticipi, gli slot e la distribuzione delle gare del nostro campionatoquando saranno