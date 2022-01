La squadra di D’Aversa vuole ripartire dopo la sconfitta del Maradona contro il Napoli, per il Toro la possibilità di dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina e di proiettarsi in zona Europa. Nelle ultime sette sfide di Serie A tra Sampdoria e Torino regna l’equilibrio: tre vittorie ciascuna e un pareggio; nell’ultimo match in ordine di tempo hanno vinto i granata a ottobre, dopo che i blucerchiati avevano ottenuto il successo in tre delle precedenti quattro (1N).(1-4 nel novembre 2018): nel parziale otto vittorie blucerchiate e sei pareggi.