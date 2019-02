Mancano 14 giornate alla fine del campionato e ha 13 punti di vantaggio sul Napoli, secondo in classifica. A questo punto l’ottavo scudetto di fila della Juventus è solo una formalità. Inequivocabile il giudizio dei bookmaker dopo la 24esima giornata di campionato che ha visto i bianconeri vincere ancora e il Napoli fermarsi sul pari con il Torino. La squadra di Allegri è data appena a 1,01 secondo gli analisti 888sport.it: in pratica, puntando 10 euro sui bianconeri si vincerebbero appena 10 centesimi a fine campionato. Decisamente più congruo, riferisce Agipronews, sarebbe il bottino per chi investisse la stessa cifra sul Napoli, dato a 26 volte la scommessa e quindi foriero di una potenziale vincita da 260 euro