Serie B, al via i playoff: la Sampdoria crede nella promozione, in quota è sfida a Venezia e Cremonese

un' ora fa



Con tre vittorie consecutive nel finale di stagione, la Sampdoria si presenta con grande slancio ai playoff di Serie B. Secondo i betting analyst, i liguri inseguono la promozione a quota 7,50, alla pari con Catanzaro e Palermo e dietro solo a Venezia e Cremonese, che appaiono favorite a 3 volte la posta. Servirà, invece, una vera e propria impresa al Brescia, il cui ritorno nella massima serie si gioca a quota 25.



Intanto, nel fine settimana i playoff prenderanno il via dagli spareggi, che, secondo gli esperti, vedono favoriti il Palermo e il Catanzaro per il passaggio del turno. Infatti, il segno «1» per i rosanero contro la Sampdoria si gioca a 2,30, mentre il colpo esterno dei blucerchiati vale 3 volte la posta, con il pareggio, che vorrebbe dire supplementari, che si attesta a 3,30. Allo stesso modo si profila una vittoria interna per il Catanzaro, avanti a quota 2,10 sul Brescia, proposto invece a 3,40, stessa quota del pareggio.